CatInBox（CATINBOX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00027605$ 0.00027605 $ 0.00027605 最低價 $ 0.00000547$ 0.00000547 $ 0.00000547 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -1.93% 漲跌幅（7D） -1.93%

CatInBox（CATINBOX）目前實時價格為 $0.00000616。過去 24 小時內，CATINBOX 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CATINBOX 的歷史最高價為 $ 0.00027605，歷史最低價為 $ 0.00000547。

從短期表現來看，CATINBOX 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -1.93%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CatInBox（CATINBOX）市場資訊

市值 $ 6.15K$ 6.15K $ 6.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 6.15K$ 6.15K $ 6.15K 流通量 999.27M 999.27M 999.27M 總供應量 999,273,453.240229 999,273,453.240229 999,273,453.240229

CatInBox 的目前市值為 $ 6.15K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CATINBOX 的流通量為 999.27M，總供應量是 999273453.240229，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.15K。