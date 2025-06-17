Catana 圖標

Catana 價格 (CATANA)

USD

Catana (CATANA) 實時價格圖表

$0.00089496
$0.00089496$0.00089496
-13.00%(1D)

今天 Catana (CATANA) 的價格

今天 Catana (CATANA) 的實時價格爲 0.00089719 USD。目前其市值爲 $ 896.54K USD。CATANA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Catana 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Catana 當天價格變化爲 -12.54%
- 其循環供應量爲 999.96M USD

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Catana (CATANA) 價格表現 USD

今天內，Catana 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000128692277310941
在過去30天內，Catana 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002176464
在過去60天內，Catana 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002502305
在過去90天內，Catana 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002777191712642143

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000128692277310941-12.54%
30天$ -0.0002176464-24.25%
60天$ +0.0002502305+27.89%
90天$ +0.0002777191712642143+44.83%

Catana (CATANA) 價格分析

Catana 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0008658
$ 0.0008658$ 0.0008658

$ 0.00117478
$ 0.00117478$ 0.00117478

$ 0.078581
$ 0.078581$ 0.078581

-1.10%

-12.54%

+46.99%

Catana (CATANA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 896.54K
$ 896.54K$ 896.54K

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999.96M
999.96M 999.96M

什麼是Catana (CATANA)

Catana is a cat with a katana. Initially abandoned by the original deployer, it has been given new life through a community takeover. Why does the cat need a katana? What is it's purpose? The Catana story is ongoing, unfolding right before our eyes through the community who love the simplicity and familiarity of cat culture coins. In other words: Once a classic, always a classic; he literally has a katana.

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Catana (CATANA) 資源

官網

Catana（CATANA）代幣經濟

了解 Catana（CATANA）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 CATANA 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Catana (CATANA) 的其他問題

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CATANA 兌換爲當地貨幣

1 CATANA 兌換 VND
23.60955485
1 CATANA 兌換 AUD
A$0.0013727007
1 CATANA 兌換 GBP
0.0006549487
1 CATANA 兌換 EUR
0.0007715834
1 CATANA 兌換 USD
$0.00089719
1 CATANA 兌換 MYR
RM0.0038040856
1 CATANA 兌換 TRY
0.0353313422
1 CATANA 兌換 JPY
¥0.1300387186
1 CATANA 兌換 RUB
0.070608853
1 CATANA 兌換 INR
0.0774544127
1 CATANA 兌換 IDR
Rp14.7080304336
1 CATANA 兌換 KRW
1.2290246934
1 CATANA 兌換 PHP
0.0510052515
1 CATANA 兌換 EGP
￡E.0.0449581909
1 CATANA 兌換 BRL
R$0.0049076293
1 CATANA 兌換 CAD
C$0.0012112065
1 CATANA 兌換 BDT
0.1096725056
1 CATANA 兌換 NGN
1.3866878921
1 CATANA 兌換 UAH
0.0372603007
1 CATANA 兌換 VES
Bs0.09151338
1 CATANA 兌換 PKR
Rs0.254084208
1 CATANA 兌換 KZT
0.4598547345
1 CATANA 兌換 THB
฿0.0291945626
1 CATANA 兌換 TWD
NT$0.0265209364
1 CATANA 兌換 AED
د.إ0.0032926873
1 CATANA 兌換 CHF
Fr0.0007267239
1 CATANA 兌換 HKD
HK$0.0070339696
1 CATANA 兌換 MAD
.د.م0.008164429
1 CATANA 兌換 MXN
$0.0169838067