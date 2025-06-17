Catana 價格 (CATANA)
今天 Catana (CATANA) 的實時價格爲 0.00089719 USD。目前其市值爲 $ 896.54K USD。CATANA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Catana 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Catana 當天價格變化爲 -12.54%
- 其循環供應量爲 999.96M USD
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今天內，Catana 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000128692277310941。
在過去30天內，Catana 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002176464。
在過去60天內，Catana 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002502305。
在過去90天內，Catana 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0002777191712642143。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000128692277310941
|-12.54%
|30天
|$ -0.0002176464
|-24.25%
|60天
|$ +0.0002502305
|+27.89%
|90天
|$ +0.0002777191712642143
|+44.83%
Catana 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.10%
-12.54%
+46.99%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Catana is a cat with a katana. Initially abandoned by the original deployer, it has been given new life through a community takeover. Why does the cat need a katana? What is it's purpose? The Catana story is ongoing, unfolding right before our eyes through the community who love the simplicity and familiarity of cat culture coins. In other words: Once a classic, always a classic; he literally has a katana.
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|1 CATANA 兌換 VND
₫23.60955485
|1 CATANA 兌換 AUD
A$0.0013727007
|1 CATANA 兌換 GBP
￡0.0006549487
|1 CATANA 兌換 EUR
€0.0007715834
|1 CATANA 兌換 USD
$0.00089719
|1 CATANA 兌換 MYR
RM0.0038040856
|1 CATANA 兌換 TRY
₺0.0353313422
|1 CATANA 兌換 JPY
¥0.1300387186
|1 CATANA 兌換 RUB
₽0.070608853
|1 CATANA 兌換 INR
₹0.0774544127
|1 CATANA 兌換 IDR
Rp14.7080304336
|1 CATANA 兌換 KRW
₩1.2290246934
|1 CATANA 兌換 PHP
₱0.0510052515
|1 CATANA 兌換 EGP
￡E.0.0449581909
|1 CATANA 兌換 BRL
R$0.0049076293
|1 CATANA 兌換 CAD
C$0.0012112065
|1 CATANA 兌換 BDT
৳0.1096725056
|1 CATANA 兌換 NGN
₦1.3866878921
|1 CATANA 兌換 UAH
₴0.0372603007
|1 CATANA 兌換 VES
Bs0.09151338
|1 CATANA 兌換 PKR
Rs0.254084208
|1 CATANA 兌換 KZT
₸0.4598547345
|1 CATANA 兌換 THB
฿0.0291945626
|1 CATANA 兌換 TWD
NT$0.0265209364
|1 CATANA 兌換 AED
د.إ0.0032926873
|1 CATANA 兌換 CHF
Fr0.0007267239
|1 CATANA 兌換 HKD
HK$0.0070339696
|1 CATANA 兌換 MAD
.د.م0.008164429
|1 CATANA 兌換 MXN
$0.0169838067