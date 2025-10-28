cat in stool（COOL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000783 $ 0.00000783 $ 0.00000783 24H最低價 $ 0.00000815 $ 0.00000815 $ 0.00000815 24H最高價 24H最低價 $ 0.00000783$ 0.00000783 $ 0.00000783 24H最高價 $ 0.00000815$ 0.00000815 $ 0.00000815 歷史最高 $ 0.00006854$ 0.00006854 $ 0.00006854 最低價 $ 0.00000766$ 0.00000766 $ 0.00000766 漲跌幅（1H） +0.63% 漲跌幅（1D） -0.47% 漲跌幅（7D） +0.32% 漲跌幅（7D） +0.32%

cat in stool（COOL）目前實時價格為 $0.00000801。過去 24 小時內，COOL 的交易價格在 $ 0.00000783 至 $ 0.00000815 之間波動，市場活躍度顯著。COOL 的歷史最高價為 $ 0.00006854，歷史最低價為 $ 0.00000766。

從短期表現來看，COOL 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.63%，過去 24 小時內變動為 -0.47%，過去 7 天內累計變動為 +0.32%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

cat in stool（COOL）市場資訊

市值 $ 7.99K$ 7.99K $ 7.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 7.99K$ 7.99K $ 7.99K 流通量 997.66M 997.66M 997.66M 總供應量 997,659,477.392268 997,659,477.392268 997,659,477.392268

cat in stool 的目前市值為 $ 7.99K, 它過去 24 小時的交易量為 --。COOL 的流通量為 997.66M，總供應量是 997659477.392268，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.99K。