Cashcat Strategy 今日價格

Cashcat Strategy (CATSTR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.78%。目前 CATSTR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CATSTR。

Cashcat Strategy 目前市值在 $ 370,006 排名第 #-，流通供應量為 1.00B CATSTR。過去 24 小時內，CATSTR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CATSTR 在過去一小時內波動了 +17.20%，過去7 天內波動了 +309.76%。過去一天，總交易量達到 $ 69.23K。

Cashcat Strategy（CATSTR）市場資訊

市值 $ 370.01K$ 370.01K $ 370.01K 成交量（24H） $ 69.23K$ 69.23K $ 69.23K 完全稀釋市值 $ 370.01K$ 370.01K $ 370.01K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cashcat Strategy 的目前市值為 $ 370.01K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 69.23K。CATSTR 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 370.01K。