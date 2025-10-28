CashBunny（BUNNY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.51% 漲跌幅（1D） +1.05% 漲跌幅（7D） -6.80% 漲跌幅（7D） -6.80%

CashBunny（BUNNY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BUNNY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BUNNY 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BUNNY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.51%，過去 24 小時內變動為 +1.05%，過去 7 天內累計變動為 -6.80%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CashBunny（BUNNY）市場資訊

市值 $ 127.89K$ 127.89K $ 127.89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 138.43K$ 138.43K $ 138.43K 流通量 1.50B 1.50B 1.50B 總供應量 1,618,638,402.670985 1,618,638,402.670985 1,618,638,402.670985

CashBunny 的目前市值為 $ 127.89K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BUNNY 的流通量為 1.50B，總供應量是 1618638402.670985，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 138.43K。