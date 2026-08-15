Cashaa 今日價格

Cashaa (CAS) 今日實時價格為 $ 0.00104951，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CAS 兌 USD 的匯率為 $ 0.00104951 每 CAS。

Cashaa 目前市值在 $ 761,833 排名第 #-，流通供應量為 725.89M CAS。過去 24 小時內，CAS 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.228829，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CAS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +80.17%。過去一天，總交易量達到 $ 9.23。

Cashaa（CAS）市場資訊

市值 $ 761.83K$ 761.83K $ 761.83K 成交量（24H） $ 9.23$ 9.23 $ 9.23 完全稀釋市值 $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M 流通量 725.89M 725.89M 725.89M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cashaa 的目前市值為 $ 761.83K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.23。CAS 的流通量為 725.89M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.05M。