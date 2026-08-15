Cash Cow 今日價格

Cash Cow (CASHCOW) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.76%。目前 CASHCOW 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CASHCOW。

Cash Cow 目前市值在 $ 10,112.72 排名第 #-，流通供應量為 930.93M CASHCOW。過去 24 小時內，CASHCOW 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CASHCOW 在過去一小時內波動了 +0.30%，過去7 天內波動了 -11.71%。過去一天，總交易量達到 --。

Cash Cow（CASHCOW）市場資訊

市值 $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K 流通量 930.93M 930.93M 930.93M 總供應量 999,693,569.951552 999,693,569.951552 999,693,569.951552

Cash Cow 的目前市值為 $ 10.11K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CASHCOW 的流通量為 930.93M，總供應量是 999693569.951552，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.11K。