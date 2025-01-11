Carmin 圖標

Carmin 價格 (CARMIN)

USD

Carmin (CARMIN) 實時價格圖表

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$0.00130013$0.00130013
0.00%(1D)

今天 Carmin (CARMIN) 的價格

今天 Carmin (CARMIN) 的實時價格爲 0.00130013 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CARMIN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Carmin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.10 USD
- Carmin 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Carmin (CARMIN) 價格表現 USD

今天內，Carmin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Carmin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001978992
在過去60天內，Carmin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0017369663
在過去90天內，Carmin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001941469134546054

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0001978992+15.22%
60天$ +0.0017369663+133.60%
90天$ +0.0001941469134546054+17.55%

Carmin (CARMIN) 價格分析

Carmin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00129791
$ 0.00129791$ 0.00129791

$ 0.00130106
$ 0.00130106$ 0.00130106

$ 1.81
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+0.05%

--

-18.66%

Carmin (CARMIN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Carmin (CARMIN)

WORLD’S DOMINANT BLOCKCHAIN PROTOCOL BY ACHIEVING SCALABILITY, SECURITY AND DECENTRALIZATION Carmine means a rich and vivid red color and is regarded as a blood color. Like blood, we believe CARMIN will be vital, irreplaceable, and the only source of blockchain beyond a mainnet.

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Carmin (CARMIN) 資源

官網

大家還在問：關於 Carmin (CARMIN) 的其他問題

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CARMIN 兌換爲當地貨幣

1 CARMIN 兌換 AUD
A$0.0021062106
1 CARMIN 兌換 GBP
0.0010531053
1 CARMIN 兌換 EUR
0.0012611261
1 CARMIN 兌換 USD
$0.00130013
1 CARMIN 兌換 MYR
RM0.0058375837
1 CARMIN 兌換 TRY
0.0460506046
1 CARMIN 兌換 JPY
¥0.2049914971
1 CARMIN 兌換 RUB
0.1321322119
1 CARMIN 兌換 INR
0.1120582047
1 CARMIN 兌換 IDR
Rp21.3136031472
1 CARMIN 兌換 PHP
0.07670767
1 CARMIN 兌換 EGP
￡E.0.0656955689
1 CARMIN 兌換 BRL
R$0.0079567956
1 CARMIN 兌換 CAD
C$0.0018721872
1 CARMIN 兌換 BDT
0.1585898574
1 CARMIN 兌換 NGN
2.0156955494
1 CARMIN 兌換 UAH
0.0549694964
1 CARMIN 兌換 VES
Bs0.06890689
1 CARMIN 兌換 PKR
Rs0.3620472011
1 CARMIN 兌換 KZT
0.686078601
1 CARMIN 兌換 THB
฿0.0450885084
1 CARMIN 兌換 TWD
NT$0.0430473043
1 CARMIN 兌換 CHF
Fr0.0011831183
1 CARMIN 兌換 HKD
HK$0.0101150114
1 CARMIN 兌換 MAD
.د.م0.0130533052