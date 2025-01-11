CardanoGPT 價格 (CGI)

USD

CardanoGPT (CGI) 實時價格圖表

$0.114132
$0.114132$0.114132
+1.00%(1D)

今天 CardanoGPT (CGI) 的價格

今天 CardanoGPT (CGI) 的實時價格爲 0.114132 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CGI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CardanoGPT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 125.15 USD
- CardanoGPT 當天價格變化爲 +1.01%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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CardanoGPT (CGI) 價格表現 USD

今天內，CardanoGPT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00113669
在過去30天內，CardanoGPT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0040077109
在過去60天內，CardanoGPT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0574113862
在過去90天內，CardanoGPT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00411262403707522

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00113669+1.01%
30天$ +0.0040077109+3.51%
60天$ -0.0574113862-50.30%
90天$ -0.00411262403707522-3.47%

CardanoGPT (CGI) 價格分析

CardanoGPT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.112527
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$ 0.119554
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$ 3.13
$ 3.13$ 3.13

-0.69%

+1.01%

-19.36%

CardanoGPT (CGI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 125.15
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什麼是CardanoGPT (CGI)

Building Set of Generative AI Products on The Blockchain

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CardanoGPT (CGI) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 CardanoGPT (CGI) 的其他問題

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CGI 兌換爲當地貨幣

1 CGI 兌換 AUD
A$0.18489384
1 CGI 兌換 GBP
0.09244692
1 CGI 兌換 EUR
0.11070804
1 CGI 兌換 USD
$0.114132
1 CGI 兌換 MYR
RM0.51245268
1 CGI 兌換 TRY
4.04255544
1 CGI 兌換 JPY
¥17.99519244
1 CGI 兌換 RUB
11.59923516
1 CGI 兌換 INR
9.83703708
1 CGI 兌換 IDR
Rp1,871.01609408
1 CGI 兌換 PHP
6.733788
1 CGI 兌換 EGP
￡E.5.76708996
1 CGI 兌換 BRL
R$0.69848784
1 CGI 兌換 CAD
C$0.16435008
1 CGI 兌換 BDT
13.92182136
1 CGI 兌換 NGN
176.94797016
1 CGI 兌換 UAH
4.82550096
1 CGI 兌換 VES
Bs6.048996
1 CGI 兌換 PKR
Rs31.78233804
1 CGI 兌換 KZT
60.2274564
1 CGI 兌換 THB
฿3.95809776
1 CGI 兌換 TWD
NT$3.77891052
1 CGI 兌換 CHF
Fr0.10386012
1 CGI 兌換 HKD
HK$0.88794696
1 CGI 兌換 MAD
.د.م1.14588528