Carbon Protocol 圖標

Carbon Protocol 價格 (SWTH)

USD

Carbon Protocol (SWTH) 實時價格圖表

$0.00100405
$0.00100405$0.00100405
+1.10%(1D)

今天 Carbon Protocol (SWTH) 的價格

今天 Carbon Protocol (SWTH) 的實時價格爲 0.00100321 USD。目前其市值爲 $ 1.73M USD。SWTH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Carbon Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Carbon Protocol 當天價格變化爲 +1.00%
- 其循環供應量爲 1.72B USD

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Carbon Protocol (SWTH) 價格表現 USD

今天內，Carbon Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Carbon Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001442330
在過去60天內，Carbon Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003120645
在過去90天內，Carbon Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000840187875429875

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+1.00%
30天$ -0.0001442330-14.37%
60天$ -0.0003120645-31.10%
90天$ -0.000840187875429875-45.57%

Carbon Protocol (SWTH) 價格分析

Carbon Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00102247
$ 0.00102247$ 0.00102247

$ 0.103084
$ 0.103084$ 0.103084

-0.37%

+1.00%

-3.36%

Carbon Protocol (SWTH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

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1.72B
1.72B 1.72B

什麼是Carbon Protocol (SWTH)

Carbon is a decentralized layer 2 cross-chain trading protocol designed specifically to support trading of sophisticated & advanced financial instruments such as options, bonds and futures, at scale.

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Carbon Protocol (SWTH) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Carbon Protocol (SWTH) 的其他問題

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SWTH 兌換爲當地貨幣

1 SWTH 兌換 VND
25.72330761
1 SWTH 兌換 AUD
A$0.0015951039
1 SWTH 兌換 GBP
0.0007624396
1 SWTH 兌換 EUR
0.0008828248
1 SWTH 兌換 USD
$0.00100321
1 SWTH 兌換 MYR
RM0.0044341882
1 SWTH 兌換 TRY
0.0380417232
1 SWTH 兌換 JPY
¥0.1439706671
1 SWTH 兌換 RUB
0.0834470078
1 SWTH 兌換 INR
0.0862359316
1 SWTH 兌換 IDR
Rp16.7201599786
1 SWTH 兌換 KRW
1.4250096445
1 SWTH 兌換 PHP
0.0573635478
1 SWTH 兌換 EGP
￡E.0.0514446088
1 SWTH 兌換 BRL
R$0.0058788106
1 SWTH 兌換 CAD
C$0.0013844298
1 SWTH 兌換 BDT
0.1216392125
1 SWTH 兌換 NGN
1.5949233222
1 SWTH 兌換 UAH
0.0414426051
1 SWTH 兌換 VES
Bs0.07122791
1 SWTH 兌換 PKR
Rs0.2806881259
1 SWTH 兌換 KZT
0.5173754612
1 SWTH 兌換 THB
฿0.0335774387
1 SWTH 兌換 TWD
NT$0.0324739077
1 SWTH 兌換 AED
د.إ0.0036817807
1 SWTH 兌換 CHF
Fr0.0008126001
1 SWTH 兌換 HKD
HK$0.0077748775
1 SWTH 兌換 MAD
.د.م0.0093097888
1 SWTH 兌換 MXN
$0.020365163