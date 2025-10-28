Carbon Emission Blockchain（CEB）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00603336 $ 0.00603336 $ 0.00603336 24H最低價 $ 0.00603962 $ 0.00603962 $ 0.00603962 24H最高價 24H最低價 $ 0.00603336$ 0.00603336 $ 0.00603336 24H最高價 $ 0.00603962$ 0.00603962 $ 0.00603962 歷史最高 $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 最低價 $ 0.0060306$ 0.0060306 $ 0.0060306 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -0.00% 漲跌幅（7D） -11.91% 漲跌幅（7D） -11.91%

Carbon Emission Blockchain（CEB）目前實時價格為 $0.00603416。過去 24 小時內，CEB 的交易價格在 $ 0.00603336 至 $ 0.00603962 之間波動，市場活躍度顯著。CEB 的歷史最高價為 $ 1.49，歷史最低價為 $ 0.0060306。

從短期表現來看，CEB 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -0.00%，過去 7 天內累計變動為 -11.91%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Carbon Emission Blockchain（CEB）市場資訊

市值 $ 26.97K$ 26.97K $ 26.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 60.34K$ 60.34K $ 60.34K 流通量 4.47M 4.47M 4.47M 總供應量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Carbon Emission Blockchain 的目前市值為 $ 26.97K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CEB 的流通量為 4.47M，總供應量是 10000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 60.34K。