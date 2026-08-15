Carbon Browser 今日價格

Carbon Browser (CSIX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CSIX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CSIX。

Carbon Browser 目前市值在 $ 83,685 排名第 #-，流通供應量為 905.35M CSIX。過去 24 小時內，CSIX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.427301，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CSIX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

Carbon Browser（CSIX）市場資訊

市值 $ 83.69K$ 83.69K $ 83.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 83.69K$ 83.69K $ 83.69K 流通量 905.35M 905.35M 905.35M 總供應量 905,349,594.610933 905,349,594.610933 905,349,594.610933

Carbon Browser 的目前市值為 $ 83.69K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CSIX 的流通量為 905.35M，總供應量是 905349594.610933，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 83.69K。