Captain Kuma（KUMA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00729505 $ 0.00729505 $ 0.00729505 24H最低價 $ 0.00776848 $ 0.00776848 $ 0.00776848 24H最高價 24H最低價 $ 0.00729505$ 0.00729505 $ 0.00729505 24H最高價 $ 0.00776848$ 0.00776848 $ 0.00776848 歷史最高 $ 0.01017393$ 0.01017393 $ 0.01017393 最低價 $ 0.0060112$ 0.0060112 $ 0.0060112 漲跌幅（1H） -1.14% 漲跌幅（1D） +1.17% 漲跌幅（7D） +3.69% 漲跌幅（7D） +3.69%

Captain Kuma（KUMA）目前實時價格為 $0.00745475。過去 24 小時內，KUMA 的交易價格在 $ 0.00729505 至 $ 0.00776848 之間波動，市場活躍度顯著。KUMA 的歷史最高價為 $ 0.01017393，歷史最低價為 $ 0.0060112。

從短期表現來看，KUMA 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.14%，過去 24 小時內變動為 +1.17%，過去 7 天內累計變動為 +3.69%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Captain Kuma（KUMA）市場資訊

市值 $ 6.67M$ 6.67M $ 6.67M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 6.67M$ 6.67M $ 6.67M 流通量 899.99M 899.99M 899.99M 總供應量 899,994,370.0469234 899,994,370.0469234 899,994,370.0469234

Captain Kuma 的目前市值為 $ 6.67M, 它過去 24 小時的交易量為 --。KUMA 的流通量為 899.99M，總供應量是 899994370.0469234，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.67M。