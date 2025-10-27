CaoCao（CAOCAO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價 $ 0.074149
24H最高價 $ 0.081259
歷史最高 $ 0.294909
最低價 $ 0.063527
漲跌幅（1H） -2.48%
漲跌幅（1D） -9.52%
漲跌幅（7D） -17.50%

CaoCao（CAOCAO）目前實時價格為 $0.073226。過去 24 小時內，CAOCAO 的交易價格在 $ 0.074149 至 $ 0.081259 之間波動，市場活躍度顯著。CAOCAO 的歷史最高價為 $ 0.294909，歷史最低價為 $ 0.063527。

從短期表現來看，CAOCAO 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.48%，過去 24 小時內變動為 -9.52%，過去 7 天內累計變動為 -17.50%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CaoCao（CAOCAO）市場資訊

市值 $ 2.27M
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 2.27M
流通量 30.38M
總供應量 30,380,138.681969497

CaoCao 的目前市值為 $ 2.27M, 它過去 24 小時的交易量為 --。CAOCAO 的流通量為 30.38M，總供應量是 30380138.681969497，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.27M。