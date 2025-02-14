Cantina Royale 圖標

Cantina Royale 價格 (CRT)

USD

Cantina Royale (CRT) 實時價格圖表

$0.00162549
$0.00162549$0.00162549
-4.90%(1D)

今天 Cantina Royale (CRT) 的價格

今天 Cantina Royale (CRT) 的實時價格爲 0.00163162 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CRT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Cantina Royale 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.63K USD
- Cantina Royale 當天價格變化爲 -4.61%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 CRT兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 CRT 價格信息的首選平臺。

Cantina Royale (CRT) 價格表現 USD

今天內，Cantina Royale 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Cantina Royale 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007485516
在過去60天內，Cantina Royale 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010825930
在過去90天內，Cantina Royale 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0018147725503257706

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-4.61%
30天$ -0.0007485516-45.87%
60天$ -0.0010825930-66.35%
90天$ -0.0018147725503257706-52.65%

Cantina Royale (CRT) 價格分析

Cantina Royale 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00161524
$ 0.00161524$ 0.00161524

$ 0.00172316
$ 0.00172316$ 0.00172316

$ 0.156044
$ 0.156044$ 0.156044

+0.36%

-4.61%

-11.00%

Cantina Royale (CRT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.63K
$ 1.63K$ 1.63K

0.00
0.00 0.00

什麼是Cantina Royale (CRT)

The CRT token is essential for powering in-game utilities like NFT character progression, NFT recruiting, staking, and unlocking in-game assets inside of the Cantina Royale ecosystem.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Cantina Royale (CRT) 資源

官網

大家還在問：關於 Cantina Royale (CRT) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

CRT 兌換爲當地貨幣

1 CRT 兌換 AUD
A$0.0025779596
1 CRT 兌換 GBP
0.0012889798
1 CRT 兌換 EUR
0.001550039
1 CRT 兌換 USD
$0.00163162
1 CRT 兌換 MYR
RM0.0072443928
1 CRT 兌換 TRY
0.0590483278
1 CRT 兌換 JPY
¥0.2492789036
1 CRT 兌換 RUB
0.14602999
1 CRT 兌換 INR
0.1415756674
1 CRT 兌換 IDR
Rp26.3164479286
1 CRT 兌換 PHP
0.0943729008
1 CRT 兌換 EGP
￡E.0.0825926044
1 CRT 兌換 BRL
R$0.0093981312
1 CRT 兌換 CAD
C$0.0023005842
1 CRT 兌換 BDT
0.1985518378
1 CRT 兌換 NGN
2.4572523524
1 CRT 兌換 UAH
0.0681690836
1 CRT 兌換 VES
Bs0.09952882
1 CRT 兌換 PKR
Rs0.4560051576
1 CRT 兌換 KZT
0.816217905
1 CRT 兌換 THB
฿0.054904013
1 CRT 兌換 TWD
NT$0.0533050254
1 CRT 兌換 CHF
Fr0.001468458
1 CRT 兌換 HKD
HK$0.0126940036
1 CRT 兌換 MAD
.د.م0.0162998838