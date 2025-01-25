Canada eCoin 圖標

Canada eCoin 價格 (CDN)

USD

Canada eCoin (CDN) 實時價格圖表

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今天 Canada eCoin (CDN) 的價格

今天 Canada eCoin (CDN) 的實時價格爲 0.00621794 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CDN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Canada eCoin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 0.02 USD
- Canada eCoin 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Canada eCoin (CDN) 價格表現 USD

今天內，Canada eCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Canada eCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0021412396
在過去60天內，Canada eCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0014590620
在過去90天內，Canada eCoin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00049349982739859

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0021412396-34.43%
60天$ -0.0014590620-23.46%
90天$ -0.00049349982739859-7.35%

Canada eCoin (CDN) 價格分析

Canada eCoin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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-27.22%

Canada eCoin (CDN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Canada eCoin (CDN)

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Canada eCoin (CDN) 資源

官網

大家還在問：關於 Canada eCoin (CDN) 的其他問題

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CDN 兌換爲當地貨幣

1 CDN 兌換 AUD
A$0.0098243452
1 CDN 兌換 GBP
0.004974352
1 CDN 兌換 EUR
0.005907043
1 CDN 兌換 USD
$0.00621794
1 CDN 兌換 MYR
RM0.0271723978
1 CDN 兌換 TRY
0.2216073816
1 CDN 兌換 JPY
¥0.9701851782
1 CDN 兌換 RUB
0.6075549174
1 CDN 兌換 INR
0.5358620692
1 CDN 兌換 IDR
Rp100.2893407982
1 CDN 兌換 PHP
0.362195005
1 CDN 兌換 EGP
￡E.0.312451485
1 CDN 兌換 BRL
R$0.0367480254
1 CDN 兌換 CAD
C$0.0088916542
1 CDN 兌換 BDT
0.7585265006
1 CDN 兌換 NGN
9.6852498822
1 CDN 兌換 UAH
0.2606560448
1 CDN 兌換 VES
Bs0.34820464
1 CDN 兌換 PKR
Rs1.7315097518
1 CDN 兌換 KZT
3.2217012522
1 CDN 兌換 THB
฿0.208611887
1 CDN 兌換 TWD
NT$0.2035753556
1 CDN 兌換 CHF
Fr0.005596146
1 CDN 兌換 HKD
HK$0.0483755732
1 CDN 兌換 MAD
.د.م0.0619928618