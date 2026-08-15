Camino Network 今日價格

Camino Network (CAM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 CAM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CAM。

Camino Network 目前市值在 $ 34,018 排名第 #-，流通供應量為 419.22M CAM。過去 24 小時內，CAM 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.194671，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CAM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

Camino Network（CAM）市場資訊

市值 $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 74.45K$ 74.45K $ 74.45K 流通量 419.22M 419.22M 419.22M 總供應量 917,499,340.5467205 917,499,340.5467205 917,499,340.5467205

Camino Network 的目前市值為 $ 34.02K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CAM 的流通量為 419.22M，總供應量是 917499340.5467205，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 74.45K。