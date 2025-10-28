CameoCoin（CAMEO）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000614 $ 0.00000614 $ 0.00000614 24H最低價 $ 0.00000634 $ 0.00000634 $ 0.00000634 24H最高價 24H最低價 $ 0.00000614$ 0.00000614 $ 0.00000614 24H最高價 $ 0.00000634$ 0.00000634 $ 0.00000634 歷史最高 $ 0.0002207$ 0.0002207 $ 0.0002207 最低價 $ 0.00000552$ 0.00000552 $ 0.00000552 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -2.86% 漲跌幅（7D） +2.36% 漲跌幅（7D） +2.36%

CameoCoin（CAMEO）目前實時價格為 $0.00000615。過去 24 小時內，CAMEO 的交易價格在 $ 0.00000614 至 $ 0.00000634 之間波動，市場活躍度顯著。CAMEO 的歷史最高價為 $ 0.0002207，歷史最低價為 $ 0.00000552。

從短期表現來看，CAMEO 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 -2.86%，過去 7 天內累計變動為 +2.36%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

CameoCoin（CAMEO）市場資訊

市值 $ 6.15K$ 6.15K $ 6.15K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 6.15K$ 6.15K $ 6.15K 流通量 999.40M 999.40M 999.40M 總供應量 999,396,194.982551 999,396,194.982551 999,396,194.982551

CameoCoin 的目前市值為 $ 6.15K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CAMEO 的流通量為 999.40M，總供應量是 999396194.982551，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.15K。