Camelot Token 今日價格

Camelot Token (GRAIL) 今日實時價格為 $ 32.82，過去 24 小時內變化了 0.83%。目前 GRAIL 兌 USD 的匯率為 $ 32.82 每 GRAIL。

Camelot Token 目前市值在 $ 857,192 排名第 #-，流通供應量為 26.12K GRAIL。過去 24 小時內，GRAIL 的交易價格在 $ 32.82（低點）和 $ 33.13（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4,643.22，而歷史最低價為 $ 32.0。

短期表現方面，GRAIL 在過去一小時內波動了 -0.15%，過去7 天內波動了 -6.93%。過去一天，總交易量達到 $ 192.21。

Camelot Token（GRAIL）市場資訊

市值 $ 857.19K$ 857.19K $ 857.19K 成交量（24H） $ 192.21$ 192.21 $ 192.21 完全稀釋市值 $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M 流通量 26.12K 26.12K 26.12K 總供應量 91,611.26923662456 91,611.26923662456 91,611.26923662456

Camelot Token 的目前市值為 $ 857.19K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 192.21。GRAIL 的流通量為 26.12K，總供應量是 91611.26923662456，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.01M。