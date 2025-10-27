Caliber（CAL50）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.284915 24H最高價 $ 0.288403 歷史最高 $ 0.309508 最低價 $ 0.155988 漲跌幅（1H） -0.28% 漲跌幅（1D） -0.54% 漲跌幅（7D） -0.96%

Caliber（CAL50）目前實時價格為 $0.285591。過去 24 小時內，CAL50 的交易價格在 $ 0.284915 至 $ 0.288403 之間波動，市場活躍度顯著。CAL50 的歷史最高價為 $ 0.309508，歷史最低價為 $ 0.155988。

從短期表現來看，CAL50 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.28%，過去 24 小時內變動為 -0.54%，過去 7 天內累計變動為 -0.96%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Caliber（CAL50）市場資訊

市值 $ 28.49M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 28.49M 流通量 100.00M 總供應量 100,000,000.0

Caliber 的目前市值為 $ 28.49M, 它過去 24 小時的交易量為 --。CAL50 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 28.49M。