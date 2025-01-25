Calcium 圖標

Calcium 價格 (CAL)

USD

Calcium (CAL) 實時價格圖表

$0.00300521
$0.00300521$0.00300521
-7.60%(1D)

今天 Calcium (CAL) 的價格

今天 Calcium (CAL) 的實時價格爲 0.00300521 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CAL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Calcium 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 54.81K USD
- Calcium 當天價格變化爲 -7.61%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Calcium (CAL) 價格表現 USD

今天內，Calcium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000247646937733896
在過去30天內，Calcium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0021812523
在過去60天內，Calcium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0009672039
在過去90天內，Calcium 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000282875351994025

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000247646937733896-7.61%
30天$ +0.0021812523+72.58%
60天$ +0.0009672039+32.18%
90天$ -0.000282875351994025-8.60%

Calcium (CAL) 價格分析

Calcium 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00299566
$ 0.00299566$ 0.00299566

$ 0.00330681
$ 0.00330681$ 0.00330681

$ 0.075375
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-0.06%

-7.61%

+34.54%

Calcium (CAL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 54.81K
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什麼是Calcium (CAL)

Calcium token is born from the one and only Shiba Deployer. Community took over, WE ARE RYOSHI

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Calcium (CAL) 資源

官網

大家還在問：關於 Calcium (CAL) 的其他問題

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CAL 兌換爲當地貨幣

1 CAL 兌換 AUD
A$0.0047482318
1 CAL 兌換 GBP
0.002404168
1 CAL 兌換 EUR
0.0028549495
1 CAL 兌換 USD
$0.00300521
1 CAL 兌換 MYR
RM0.0131327677
1 CAL 兌換 TRY
0.1071056844
1 CAL 兌換 JPY
¥0.4689029163
1 CAL 兌換 RUB
0.2936390691
1 CAL 兌換 INR
0.2589889978
1 CAL 兌換 IDR
Rp48.4711222463
1 CAL 兌換 PHP
0.1750534825
1 CAL 兌換 EGP
￡E.0.1510118025
1 CAL 兌換 BRL
R$0.0177607911
1 CAL 兌換 CAD
C$0.0042974503
1 CAL 兌換 BDT
0.3666055679
1 CAL 兌換 NGN
4.6810052523
1 CAL 兌換 UAH
0.1259784032
1 CAL 兌換 VES
Bs0.16829176
1 CAL 兌換 PKR
Rs0.8368608287
1 CAL 兌換 KZT
1.5570894573
1 CAL 兌換 THB
฿0.1008247955
1 CAL 兌換 TWD
NT$0.0983905754
1 CAL 兌換 CHF
Fr0.002704689
1 CAL 兌換 HKD
HK$0.0233805338
1 CAL 兌換 MAD
.د.م0.0299619437