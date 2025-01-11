CAICA Coin 價格 (CICC)

USD

CAICA Coin (CICC) 實時價格圖表

$0.01236648
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+0.20%(1D)

今天 CAICA Coin (CICC) 的價格

今天 CAICA Coin (CICC) 的實時價格爲 0.01236648 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CICC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CAICA Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 54.41 USD
- CAICA Coin 當天價格變化爲 +0.30%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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CAICA Coin (CICC) 價格表現 USD

今天內，CAICA Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，CAICA Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0028210401
在過去60天內，CAICA Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003184863
在過去90天內，CAICA Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.003057486968032674

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.30%
30天$ -0.0028210401-22.81%
60天$ +0.0003184863+2.58%
90天$ -0.003057486968032674-19.82%

CAICA Coin (CICC) 價格分析

CAICA Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0122775
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$ 0.01239985
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$ 0.921512
$ 0.921512$ 0.921512

+0.01%

+0.30%

-2.78%

CAICA Coin (CICC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 54.41
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什麼是CAICA Coin (CICC)

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CAICA Coin (CICC) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 CAICA Coin (CICC) 的其他問題

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CICC 兌換爲當地貨幣

1 CICC 兌換 AUD
A$0.0200336976
1 CICC 兌換 GBP
0.0100168488
1 CICC 兌換 EUR
0.0119954856
1 CICC 兌換 USD
$0.01236648
1 CICC 兌換 MYR
RM0.0555254952
1 CICC 兌換 TRY
0.4380207216
1 CICC 兌換 JPY
¥1.9498229016
1 CICC 兌換 RUB
1.2568053624
1 CICC 兌換 INR
1.0658669112
1 CICC 兌換 IDR
Rp202.7291478912
1 CICC 兌換 PHP
0.72962232
1 CICC 兌換 EGP
￡E.0.6248782344
1 CICC 兌換 BRL
R$0.0756828576
1 CICC 兌換 CAD
C$0.0178077312
1 CICC 兌換 BDT
1.5084632304
1 CICC 兌換 NGN
19.1727432624
1 CICC 兌換 UAH
0.5228547744
1 CICC 兌換 VES
Bs0.65542344
1 CICC 兌換 PKR
Rs3.4436936856
1 CICC 兌換 KZT
6.525791496
1 CICC 兌換 THB
฿0.4288695264
1 CICC 兌換 TWD
NT$0.4094541528
1 CICC 兌換 CHF
Fr0.0112534968
1 CICC 兌換 HKD
HK$0.0962112144
1 CICC 兌換 MAD
.د.م0.1241594592