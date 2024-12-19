CADAI 價格 (CADAI)
今天 CADAI (CADAI) 的實時價格爲 0.18883 USD。目前其市值爲 $ 2.00M USD。CADAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CADAI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 38.25K USD
- CADAI 當天價格變化爲 -18.51%
- 其循環供應量爲 10.57M USD
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今天內，CADAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0429189079528381。
在過去30天內，CADAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2500127705。
在過去60天內，CADAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0698800537。
在過去90天內，CADAI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.06888995338012256。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0429189079528381
|-18.51%
|30天
|$ +0.2500127705
|+132.40%
|60天
|$ +0.0698800537
|+37.01%
|90天
|$ +0.06888995338012256
|+57.44%
CADAI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.98%
-18.51%
-30.71%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
CADAICO is transforming the CAD (Computer-Aided Design) industry by tackling inefficiencies in engineering design processes with a combination of AI and blockchain technology. The CADAI Token is the native utility token of the CADAI Platform and Ecosystem. As a multi-faceted digital asset with a fixed supply of 100 million, the $CADAI token plays a vital role in securing the network, providing a medium for fees, and aligning stakeholder initiatives.
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|1 CADAI 兌換 AUD
A$0.302128
|1 CADAI 兌換 GBP
￡0.1491757
|1 CADAI 兌換 EUR
€0.1812768
|1 CADAI 兌換 USD
$0.18883
|1 CADAI 兌換 MYR
RM0.849735
|1 CADAI 兌換 TRY
₺6.6222681
|1 CADAI 兌換 JPY
¥29.6236504
|1 CADAI 兌換 RUB
₽19.5684529
|1 CADAI 兌換 INR
₹16.0750979
|1 CADAI 兌換 IDR
Rp3,095.5732752
|1 CADAI 兌換 PHP
₱11.1504115
|1 CADAI 兌換 EGP
￡E.9.6171119
|1 CADAI 兌換 BRL
R$1.1915173
|1 CADAI 兌換 CAD
C$0.2700269
|1 CADAI 兌換 BDT
৳22.565185
|1 CADAI 兌換 NGN
₦293.668416
|1 CADAI 兌換 UAH
₴7.9251951
|1 CADAI 兌換 VES
Bs9.4415
|1 CADAI 兌換 PKR
Rs52.5400592
|1 CADAI 兌換 KZT
₸98.7071059
|1 CADAI 兌換 THB
฿6.5127467
|1 CADAI 兌換 TWD
NT$6.1596346
|1 CADAI 兌換 CHF
Fr0.1680587
|1 CADAI 兌換 HKD
HK$1.4672091
|1 CADAI 兌換 MAD
.د.م1.8845234