CAD Digital 今日價格

CAD Digital (CADD) 今日實時價格為 $ 0.715432，過去 24 小時內變化了 0.07%。目前 CADD 兌 USD 的匯率為 $ 0.715432 每 CADD。

CAD Digital 目前市值在 $ 861,883 排名第 #-，流通供應量為 1.20M CADD。過去 24 小時內，CADD 的交易價格在 $ 0.713991（低點）和 $ 0.717165（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.720142，而歷史最低價為 $ 0.709213。

短期表現方面，CADD 在過去一小時內波動了 -0.15%，過去7 天內波動了 -0.08%。過去一天，總交易量達到 $ 2.11K。

CAD Digital（CADD）市場資訊

市值 $ 861.88K$ 861.88K $ 861.88K 成交量（24H） $ 2.11K$ 2.11K $ 2.11K 完全稀釋市值 $ 861.88K$ 861.88K $ 861.88K 流通量 1.20M 1.20M 1.20M 總供應量 1,202,692.079999999 1,202,692.079999999 1,202,692.079999999

CAD Digital 的目前市值為 $ 861.88K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.11K。CADD 的流通量為 1.20M，總供應量是 1202692.079999999，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 861.88K。