CAD Coin 價格 (CADC)
今天 CAD Coin (CADC) 的實時價格爲 0.718974 USD。目前其市值爲 $ 648.21K USD。CADC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CAD Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- CAD Coin 當天價格變化爲 -0.22%
- 其循環供應量爲 901.97K USD
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今天內，CAD Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0016521224202276。
在過去30天內，CAD Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0514000264。
在過去60天內，CAD Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0514000264。
在過去90天內，CAD Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0016521224202276
|-0.22%
|30天
|$ -0.0514000264
|-7.14%
|60天
|$ -0.0514000264
|-7.14%
|90天
|$ 0
|--
CAD Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.10%
-0.22%
-7.14%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
CADC is issued by PAYTRIE AB Inc., a FINTRAC regulated Money Services Business (M19690633), and backed by fully reserved assets, and redeemable on a 1:1 basis for Canadian dollars
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|1 CADC 兌換 VND
₫18,435.212334
|1 CADC 兌換 AUD
A$1.14316866
|1 CADC 兌換 GBP
￡0.54642024
|1 CADC 兌換 EUR
€0.63269712
|1 CADC 兌換 USD
$0.718974
|1 CADC 兌換 MYR
RM3.17786508
|1 CADC 兌換 TRY
₺27.26349408
|1 CADC 兌換 JPY
¥103.17995874
|1 CADC 兌換 RUB
₽59.80425732
|1 CADC 兌換 INR
₹61.80300504
|1 CADC 兌換 IDR
Rp11,982.89520684
|1 CADC 兌換 KRW
₩1,021.2666183
|1 CADC 兌換 PHP
₱41.11093332
|1 CADC 兌換 EGP
￡E.36.86898672
|1 CADC 兌換 BRL
R$4.21318764
|1 CADC 兌換 CAD
C$0.99218412
|1 CADC 兌換 BDT
৳87.1755975
|1 CADC 兌換 NGN
₦1,143.03924468
|1 CADC 兌換 UAH
₴29.70081594
|1 CADC 兌換 VES
Bs51.047154
|1 CADC 兌換 PKR
Rs201.16173546
|1 CADC 兌換 KZT
₸370.78927128
|1 CADC 兌換 THB
฿24.06405978
|1 CADC 兌換 TWD
NT$23.27318838
|1 CADC 兌換 AED
د.إ2.63863458
|1 CADC 兌換 CHF
Fr0.58236894
|1 CADC 兌換 HKD
HK$5.5720485
|1 CADC 兌換 MAD
.د.م6.67207872
|1 CADC 兌換 MXN
$14.5951722