CAD Coin 圖標

CAD Coin 價格 (CADC)

USD

CAD Coin (CADC) 實時價格圖表

$0.718974
$0.718974$0.718974
-0.20%(1D)

今天 CAD Coin (CADC) 的價格

今天 CAD Coin (CADC) 的實時價格爲 0.718974 USD。目前其市值爲 $ 648.21K USD。CADC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
CAD Coin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- CAD Coin 當天價格變化爲 -0.22%
- 其循環供應量爲 901.97K USD

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CAD Coin (CADC) 價格表現 USD

今天內，CAD Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0016521224202276
在過去30天內，CAD Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0514000264
在過去60天內，CAD Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0514000264
在過去90天內，CAD Coin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0016521224202276-0.22%
30天$ -0.0514000264-7.14%
60天$ -0.0514000264-7.14%
90天$ 0--

CAD Coin (CADC) 價格分析

CAD Coin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.716249
$ 0.716249$ 0.716249

$ 0.72983
$ 0.72983$ 0.72983

$ 1.48
$ 1.48$ 1.48

-0.10%

-0.22%

-7.14%

CAD Coin (CADC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 648.21K
$ 648.21K$ 648.21K

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901.97K
901.97K 901.97K

什麼是CAD Coin (CADC)

CADC is issued by PAYTRIE AB Inc., a FINTRAC regulated Money Services Business (M19690633), and backed by fully reserved assets, and redeemable on a 1:1 basis for Canadian dollars

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CAD Coin (CADC) 資源

官網

大家還在問：關於 CAD Coin (CADC) 的其他問題

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CADC 兌換爲當地貨幣

1 CADC 兌換 VND
18,435.212334
1 CADC 兌換 AUD
A$1.14316866
1 CADC 兌換 GBP
0.54642024
1 CADC 兌換 EUR
0.63269712
1 CADC 兌換 USD
$0.718974
1 CADC 兌換 MYR
RM3.17786508
1 CADC 兌換 TRY
27.26349408
1 CADC 兌換 JPY
¥103.17995874
1 CADC 兌換 RUB
59.80425732
1 CADC 兌換 INR
61.80300504
1 CADC 兌換 IDR
Rp11,982.89520684
1 CADC 兌換 KRW
1,021.2666183
1 CADC 兌換 PHP
41.11093332
1 CADC 兌換 EGP
￡E.36.86898672
1 CADC 兌換 BRL
R$4.21318764
1 CADC 兌換 CAD
C$0.99218412
1 CADC 兌換 BDT
87.1755975
1 CADC 兌換 NGN
1,143.03924468
1 CADC 兌換 UAH
29.70081594
1 CADC 兌換 VES
Bs51.047154
1 CADC 兌換 PKR
Rs201.16173546
1 CADC 兌換 KZT
370.78927128
1 CADC 兌換 THB
฿24.06405978
1 CADC 兌換 TWD
NT$23.27318838
1 CADC 兌換 AED
د.إ2.63863458
1 CADC 兌換 CHF
Fr0.58236894
1 CADC 兌換 HKD
HK$5.5720485
1 CADC 兌換 MAD
.د.م6.67207872
1 CADC 兌換 MXN
$14.5951722