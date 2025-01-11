Cabal 價格 (CABAL)

USD

Cabal (CABAL) 實時價格圖表

$0.03518479
$0.03518479$0.03518479
+4.40%(1D)

今天 Cabal (CABAL) 的價格

今天 Cabal (CABAL) 的實時價格爲 0.03518479 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。CABAL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Cabal 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 287.41 USD
- Cabal 當天價格變化爲 +4.48%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Cabal (CABAL) 價格表現 USD

今天內，Cabal 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00150934
在過去30天內，Cabal 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0125083159
在過去60天內，Cabal 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0265684817
在過去90天內，Cabal 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02691376881132464

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00150934+4.48%
30天$ -0.0125083159-35.55%
60天$ -0.0265684817-75.51%
90天$ -0.02691376881132464-43.34%

Cabal (CABAL) 價格分析

Cabal 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03359231
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$ 0.03584412
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$ 1.046
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+0.09%

+4.48%

-24.77%

Cabal (CABAL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 287.41
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什麼是Cabal (CABAL)

The Cabal is where the upper echelon of users gather and discuss the alpha.

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Cabal (CABAL) 資源

官網

大家還在問：關於 Cabal (CABAL) 的其他問題

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CABAL 兌換爲當地貨幣

1 CABAL 兌換 AUD
A$0.0569993598
1 CABAL 兌換 GBP
0.0284996799
1 CABAL 兌換 EUR
0.0341292463
1 CABAL 兌換 USD
$0.03518479
1 CABAL 兌換 MYR
RM0.1579797071
1 CABAL 兌換 TRY
1.2462452618
1 CABAL 兌換 JPY
¥5.5475858393
1 CABAL 兌換 RUB
3.5758302077
1 CABAL 兌換 INR
3.0325770501
1 CABAL 兌換 IDR
Rp576.7997437776
1 CABAL 兌換 PHP
2.07590261
1 CABAL 兌換 EGP
￡E.1.7778874387
1 CABAL 兌換 BRL
R$0.2153309148
1 CABAL 兌換 CAD
C$0.0506660976
1 CABAL 兌換 BDT
4.2918406842
1 CABAL 兌換 NGN
54.5497947202
1 CABAL 兌換 UAH
1.4876129212
1 CABAL 兌換 VES
Bs1.86479387
1 CABAL 兌換 PKR
Rs9.7979084713
1 CABAL 兌換 KZT
18.567013683
1 CABAL 兌換 THB
฿1.2202085172
1 CABAL 兌換 TWD
NT$1.1649683969
1 CABAL 兌換 CHF
Fr0.0320181589
1 CABAL 兌換 HKD
HK$0.2737376662
1 CABAL 兌換 MAD
.د.م0.3532552916