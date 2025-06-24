什麼是Bytom (BTM)

比原鏈（Bytom）是一種多樣性比特資產的區塊鏈交互協議，運行在比原鏈上的不同類型資產（收益權、非上市股權、債權、數字貨幣等）可以通過該協議進行交換、對賭和基於智能合約的複雜性交互操作。 比原鏈代幣（BTM） 有什麼用途？ 比原幣（BTM）是比原鏈上的原生資產，比原幣的價值起源是其能夠方便地表徵和度量比原鏈上數字化經濟活動。比原幣的價值基於兩點：一是使用比原鏈上的應用需要消耗一定量的比原幣作為燃料；二是持有比原幣，能夠參與到比原鏈治理。

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Bytom（BTM）代幣經濟

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