bXNF 價格 (BXNF)
今天 bXNF (BXNF) 的實時價格爲 0.0327028 USD。目前其市值爲 $ 13.33K USD。BXNF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
bXNF 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 177.96 USD
- bXNF 當天價格變化爲 -1.41%
- 其循環供應量爲 407.74K USD
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今天內，bXNF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00046982115012109。
在過去30天內，bXNF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0030232888。
在過去60天內，bXNF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0049466811。
在過去90天內，bXNF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0140145058325052。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00046982115012109
|-1.41%
|30天
|$ -0.0030232888
|-9.24%
|60天
|$ -0.0049466811
|-15.12%
|90天
|$ -0.0140145058325052
|-29.99%
bXNF 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-1.41%
-5.96%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 BXNF 兌換 AUD
A$0.052978536
|1 BXNF 兌換 GBP
￡0.026489268
|1 BXNF 兌換 EUR
€0.031721716
|1 BXNF 兌換 USD
$0.0327028
|1 BXNF 兌換 MYR
RM0.146835572
|1 BXNF 兌換 TRY
₺1.158006148
|1 BXNF 兌換 JPY
¥5.154615336
|1 BXNF 兌換 RUB
₽3.343207244
|1 BXNF 兌換 INR
₹2.816692164
|1 BXNF 兌換 IDR
Rp527.464442284
|1 BXNF 兌換 PHP
₱1.917365164
|1 BXNF 兌換 EGP
￡E.1.65312654
|1 BXNF 兌換 BRL
R$0.199814108
|1 BXNF 兌換 CAD
C$0.047092032
|1 BXNF 兌換 BDT
৳3.989087544
|1 BXNF 兌換 NGN
₦50.701767064
|1 BXNF 兌換 UAH
₴1.382674384
|1 BXNF 兌換 VES
Bs1.7332484
|1 BXNF 兌換 PKR
Rs9.106748716
|1 BXNF 兌換 KZT
₸17.25726756
|1 BXNF 兌換 THB
฿1.134133104
|1 BXNF 兌換 TWD
NT$1.08082754
|1 BXNF 兌換 CHF
Fr0.029759548
|1 BXNF 兌換 HKD
HK$0.254427784
|1 BXNF 兌換 MAD
.د.م0.328336112