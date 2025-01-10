bXNF 圖標

bXNF 價格 (BXNF)

USD

bXNF (BXNF) 實時價格圖表

$0.0327028
$0.0327028$0.0327028
-1.40%(1D)

今天 bXNF (BXNF) 的價格

今天 bXNF (BXNF) 的實時價格爲 0.0327028 USD。目前其市值爲 $ 13.33K USD。BXNF 兌換 USD 的價格爲實時更新。
bXNF 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 177.96 USD
- bXNF 當天價格變化爲 -1.41%
- 其循環供應量爲 407.74K USD

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bXNF (BXNF) 價格表現 USD

今天內，bXNF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00046982115012109
在過去30天內，bXNF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0030232888
在過去60天內，bXNF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0049466811
在過去90天內，bXNF 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0140145058325052

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00046982115012109-1.41%
30天$ -0.0030232888-9.24%
60天$ -0.0049466811-15.12%
90天$ -0.0140145058325052-29.99%

bXNF (BXNF) 價格分析

bXNF 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.03218025
$ 0.03218025$ 0.03218025

$ 0.03344226
$ 0.03344226$ 0.03344226

$ 2.04
$ 2.04$ 2.04

--

-1.41%

-5.96%

bXNF (BXNF) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 13.33K
$ 13.33K$ 13.33K

$ 177.96
$ 177.96$ 177.96

407.74K
407.74K 407.74K

什麼是bXNF (BXNF)

Xenify stands as a cross-chain meta-aggregator of aggregators, pioneering a new era of 'Swap to Earn'. Our ground-breaking protocol seamlessly integrates innovative tokenomics and advanced cross-chain functionality into a single, powerful package. By incorporating a unique, game theory-based incentive model that actively rewards engagement, Xenify is primed to instigate a seismic shift in the world of cross-chain swapping. Our mission is to revolutionize the DeFi landscape by offering the best of both worlds: an ultra-efficient swap experience and substantial opportunities for earning.

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bXNF (BXNF) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 bXNF (BXNF) 的其他問題

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BXNF 兌換爲當地貨幣

1 BXNF 兌換 AUD
A$0.052978536
1 BXNF 兌換 GBP
0.026489268
1 BXNF 兌換 EUR
0.031721716
1 BXNF 兌換 USD
$0.0327028
1 BXNF 兌換 MYR
RM0.146835572
1 BXNF 兌換 TRY
1.158006148
1 BXNF 兌換 JPY
¥5.154615336
1 BXNF 兌換 RUB
3.343207244
1 BXNF 兌換 INR
2.816692164
1 BXNF 兌換 IDR
Rp527.464442284
1 BXNF 兌換 PHP
1.917365164
1 BXNF 兌換 EGP
￡E.1.65312654
1 BXNF 兌換 BRL
R$0.199814108
1 BXNF 兌換 CAD
C$0.047092032
1 BXNF 兌換 BDT
3.989087544
1 BXNF 兌換 NGN
50.701767064
1 BXNF 兌換 UAH
1.382674384
1 BXNF 兌換 VES
Bs1.7332484
1 BXNF 兌換 PKR
Rs9.106748716
1 BXNF 兌換 KZT
17.25726756
1 BXNF 兌換 THB
฿1.134133104
1 BXNF 兌換 TWD
NT$1.08082754
1 BXNF 兌換 CHF
Fr0.029759548
1 BXNF 兌換 HKD
HK$0.254427784
1 BXNF 兌換 MAD
.د.م0.328336112