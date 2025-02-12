BWOB 圖標

BWOB 價格 (BWOB)

USD

BWOB (BWOB) 實時價格圖表

$0.00021724
$0.00021724$0.00021724
+1.50%(1D)

今天 BWOB (BWOB) 的價格

今天 BWOB (BWOB) 的實時價格爲 0.00021724 USD。目前其市值爲 $ 149.01K USD。BWOB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BWOB 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 43.45K USD
- BWOB 當天價格變化爲 +1.58%
- 其循環供應量爲 690.00M USD

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BWOB (BWOB) 價格表現 USD

今天內，BWOB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，BWOB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，BWOB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，BWOB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+1.58%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

BWOB (BWOB) 價格分析

BWOB 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0001753
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$ 0.0002306
$ 0.0002306$ 0.0002306

$ 0.0002306
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+0.36%

+1.58%

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BWOB (BWOB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 149.01K
$ 149.01K$ 149.01K

$ 43.45K
$ 43.45K$ 43.45K

690.00M
690.00M 690.00M

什麼是BWOB (BWOB)

Bwob is a memecoin launched on the Abstract chain, with no initial utility but designed to bring together a community around a character that is both cute and eccentric. The project is led by a team of nine people, including artists, community leaders, and developers, who are actively working on its growth and visibility. In terms of tokenomics, the team’s wallet holds 15% of the total supply in circulation, distributed as follows: 8.3% allocated to the team and 6.7% reserved for marketing initiatives aimed at increasing Bwob’s visibility and engagement.

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BWOB (BWOB) 資源

官網

大家還在問：關於 BWOB (BWOB) 的其他問題

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BWOB 兌換爲當地貨幣

1 BWOB 兌換 AUD
A$0.0003454116
1 BWOB 兌換 GBP
0.000173792
1 BWOB 兌換 EUR
0.0002085504
1 BWOB 兌換 USD
$0.00021724
1 BWOB 兌換 MYR
RM0.0009688904
1 BWOB 兌換 TRY
0.007842364
1 BWOB 兌換 JPY
¥0.0333637192
1 BWOB 兌換 RUB
0.0204944216
1 BWOB 兌換 INR
0.018867294
1 BWOB 兌換 IDR
Rp3.5613109056
1 BWOB 兌換 PHP
0.0126368508
1 BWOB 兌換 EGP
￡E.0.0110075508
1 BWOB 兌換 BRL
R$0.0012513024
1 BWOB 兌換 CAD
C$0.0003084808
1 BWOB 兌換 BDT
0.026296902
1 BWOB 兌換 NGN
0.32618586
1 BWOB 兌換 UAH
0.0090567356
1 BWOB 兌換 VES
Bs0.0130344
1 BWOB 兌換 PKR
Rs0.0606121324
1 BWOB 兌換 KZT
0.1095497872
1 BWOB 兌換 THB
฿0.007407884
1 BWOB 兌換 TWD
NT$0.0071341616
1 BWOB 兌換 CHF
Fr0.0001976884
1 BWOB 兌換 HKD
HK$0.0016901272
1 BWOB 兌換 MAD
.د.م0.0021745724