BWOB 價格 (BWOB)
今天 BWOB (BWOB) 的實時價格爲 0.00021724 USD。目前其市值爲 $ 149.01K USD。BWOB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BWOB 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 43.45K USD
- BWOB 當天價格變化爲 +1.58%
- 其循環供應量爲 690.00M USD
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今天內，BWOB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，BWOB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，BWOB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，BWOB 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+1.58%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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BWOB 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.36%
+1.58%
--
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Bwob is a memecoin launched on the Abstract chain, with no initial utility but designed to bring together a community around a character that is both cute and eccentric. The project is led by a team of nine people, including artists, community leaders, and developers, who are actively working on its growth and visibility. In terms of tokenomics, the team’s wallet holds 15% of the total supply in circulation, distributed as follows: 8.3% allocated to the team and 6.7% reserved for marketing initiatives aimed at increasing Bwob’s visibility and engagement.
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|1 BWOB 兌換 AUD
A$0.0003454116
|1 BWOB 兌換 GBP
￡0.000173792
|1 BWOB 兌換 EUR
€0.0002085504
|1 BWOB 兌換 USD
$0.00021724
|1 BWOB 兌換 MYR
RM0.0009688904
|1 BWOB 兌換 TRY
₺0.007842364
|1 BWOB 兌換 JPY
¥0.0333637192
|1 BWOB 兌換 RUB
₽0.0204944216
|1 BWOB 兌換 INR
₹0.018867294
|1 BWOB 兌換 IDR
Rp3.5613109056
|1 BWOB 兌換 PHP
₱0.0126368508
|1 BWOB 兌換 EGP
￡E.0.0110075508
|1 BWOB 兌換 BRL
R$0.0012513024
|1 BWOB 兌換 CAD
C$0.0003084808
|1 BWOB 兌換 BDT
৳0.026296902
|1 BWOB 兌換 NGN
₦0.32618586
|1 BWOB 兌換 UAH
₴0.0090567356
|1 BWOB 兌換 VES
Bs0.0130344
|1 BWOB 兌換 PKR
Rs0.0606121324
|1 BWOB 兌換 KZT
₸0.1095497872
|1 BWOB 兌換 THB
฿0.007407884
|1 BWOB 兌換 TWD
NT$0.0071341616
|1 BWOB 兌換 CHF
Fr0.0001976884
|1 BWOB 兌換 HKD
HK$0.0016901272
|1 BWOB 兌換 MAD
.د.م0.0021745724