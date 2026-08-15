BUYSEXUAL 今日價格

BUYSEXUAL (BUYSEXUAL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.93%。目前 BUYSEXUAL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BUYSEXUAL。

BUYSEXUAL 目前市值在 $ 26,109 排名第 #-，流通供應量為 999.99M BUYSEXUAL。過去 24 小時內，BUYSEXUAL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BUYSEXUAL 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -42.32%。過去一天，總交易量達到 --。

BUYSEXUAL（BUYSEXUAL）市場資訊

市值 $ 26.11K$ 26.11K $ 26.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 26.11K$ 26.11K $ 26.11K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,993,632.092361 999,993,632.092361 999,993,632.092361

BUYSEXUAL 的目前市值為 $ 26.11K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BUYSEXUAL 的流通量為 999.99M，總供應量是 999993632.092361，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 26.11K。