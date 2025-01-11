Buy the DIP 圖標

Buy the DIP 價格 (DIP)

USD

Buy the DIP (DIP) 實時價格圖表

$0.0009256
$0.0009256$0.0009256
+2.30%(1D)

今天 Buy the DIP (DIP) 的價格

今天 Buy the DIP (DIP) 的實時價格爲 0.00092601 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DIP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Buy the DIP 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.12K USD
- Buy the DIP 當天價格變化爲 +2.39%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Buy the DIP (DIP) 價格表現 USD

今天內，Buy the DIP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Buy the DIP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002563417
在過去60天內，Buy the DIP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004194548
在過去90天內，Buy the DIP 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003387010205770061

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+2.39%
30天$ -0.0002563417-27.68%
60天$ -0.0004194548-45.29%
90天$ +0.0003387010205770061+57.67%

Buy the DIP (DIP) 價格分析

Buy the DIP 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0008995
$ 0.0008995$ 0.0008995

$ 0.00093197
$ 0.00093197$ 0.00093197

$ 0.00336013
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+0.52%

+2.39%

-11.51%

Buy the DIP (DIP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 8.12K
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什麼是Buy the DIP (DIP)

You know what they always tell you: buy the DIP. THIS IS THE DIP. If BTC monthly price change is positive, we will burn the same percentage increase, up to 5% If BTC monthly price change is negative, we will burn the same percentage decrease, up to 10%

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Buy the DIP (DIP) 資源

官網

大家還在問：關於 Buy the DIP (DIP) 的其他問題

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DIP 兌換爲當地貨幣

1 DIP 兌換 AUD
A$0.0015001362
1 DIP 兌換 GBP
0.0007500681
1 DIP 兌換 EUR
0.0008982297
1 DIP 兌換 USD
$0.00092601
1 DIP 兌換 MYR
RM0.0041577849
1 DIP 兌換 TRY
0.0327992742
1 DIP 兌換 JPY
¥0.1460039967
1 DIP 兌換 RUB
0.0941103963
1 DIP 兌換 INR
0.0798128019
1 DIP 兌換 IDR
Rp15.1804893744
1 DIP 兌換 PHP
0.05463459
1 DIP 兌換 EGP
￡E.0.0467912853
1 DIP 兌換 BRL
R$0.0056671812
1 DIP 兌換 CAD
C$0.0013334544
1 DIP 兌換 BDT
0.1129546998
1 DIP 兌換 NGN
1.4356673838
1 DIP 兌換 UAH
0.0391517028
1 DIP 兌換 VES
Bs0.04907853
1 DIP 兌換 PKR
Rs0.2578660047
1 DIP 兌換 KZT
0.488655477
1 DIP 兌換 THB
฿0.0321140268
1 DIP 兌換 TWD
NT$0.0306601911
1 DIP 兌換 CHF
Fr0.0008426691
1 DIP 兌換 HKD
HK$0.0072043578
1 DIP 兌換 MAD
.د.م0.0092971404