Buy Button 今日價格

Buy Button (BUY) 今日實時價格為 $ 0.00160569，過去 24 小時內變化了 83.12%。目前 BUY 兌 USD 的匯率為 $ 0.00160569 每 BUY。

Buy Button 目前市值在 $ 1,472,386 排名第 #-，流通供應量為 916.96M BUY。過去 24 小時內，BUY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.00208408（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00261233，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BUY 在過去一小時內波動了 +2.57%，過去7 天內波動了 +16.22%。過去一天，總交易量達到 $ 520.34K。

Buy Button（BUY）市場資訊

市值 $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M 成交量（24H） $ 520.34K$ 520.34K $ 520.34K 完全稀釋市值 $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M 流通量 916.96M 916.96M 916.96M 總供應量 916,961,205.0086 916,961,205.0086 916,961,205.0086

Buy Button 的目前市值為 $ 1.47M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 520.34K。BUY 的流通量為 916.96M，總供應量是 916961205.0086，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.47M。