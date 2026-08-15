Butthole Coin 今日價格

Butthole Coin (BUTTHOLE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.76%。目前 BUTTHOLE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BUTTHOLE。

Butthole Coin 目前市值在 $ 329,727 排名第 #-，流通供應量為 999.99M BUTTHOLE。過去 24 小時內，BUTTHOLE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.133071，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BUTTHOLE 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -0.92%。過去一天，總交易量達到 $ 63.97K。

Butthole Coin（BUTTHOLE）市場資訊

市值 $ 329.73K$ 329.73K $ 329.73K 成交量（24H） $ 63.97K$ 63.97K $ 63.97K 完全稀釋市值 $ 329.73K$ 329.73K $ 329.73K 流通量 999.99M 999.99M 999.99M 總供應量 999,991,959.0 999,991,959.0 999,991,959.0

Butthole Coin 的目前市值為 $ 329.73K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 63.97K。BUTTHOLE 的流通量為 999.99M，總供應量是 999991959.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 329.73K。