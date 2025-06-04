Burr Governance Token 價格 (BURR)
今天 Burr Governance Token (BURR) 的實時價格爲 0.0133741 USD。目前其市值爲 $ 659.79K USD。BURR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Burr Governance Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Burr Governance Token 當天價格變化爲 +3.12%
- 其循環供應量爲 49.33M USD
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今天內，Burr Governance Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00040454。
在過去30天內，Burr Governance Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0109957904。
在過去60天內，Burr Governance Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Burr Governance Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00040454
|+3.12%
|30天
|$ +0.0109957904
|+82.22%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Burr Governance Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.35%
+3.12%
+3.17%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades.
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|1 BURR 兌換 VND
₫351.9394415
|1 BURR 兌換 AUD
A$0.020596114
|1 BURR 兌換 GBP
￡0.009763093
|1 BURR 兌換 EUR
€0.011635467
|1 BURR 兌換 USD
$0.0133741
|1 BURR 兌換 MYR
RM0.056706184
|1 BURR 兌換 TRY
₺0.523194792
|1 BURR 兌換 JPY
¥1.923998026
|1 BURR 兌換 RUB
₽1.056152677
|1 BURR 兌換 INR
₹1.146294111
|1 BURR 兌換 IDR
Rp219.247505904
|1 BURR 兌換 KRW
₩18.421619081
|1 BURR 兌換 PHP
₱0.74493737
|1 BURR 兌換 EGP
￡E.0.664291547
|1 BURR 兌換 BRL
R$0.075296183
|1 BURR 兌換 CAD
C$0.018322517
|1 BURR 兌換 BDT
৳1.634849984
|1 BURR 兌換 NGN
₦21.161437207
|1 BURR 兌換 UAH
₴0.555693855
|1 BURR 兌換 VES
Bs1.2839136
|1 BURR 兌換 PKR
Rs3.762000589
|1 BURR 兌換 KZT
₸6.851417689
|1 BURR 兌換 THB
฿0.436396883
|1 BURR 兌換 TWD
NT$0.401223
|1 BURR 兌換 AED
د.إ0.049082947
|1 BURR 兌換 CHF
Fr0.010966762
|1 BURR 兌換 HKD
HK$0.104852944
|1 BURR 兌換 MAD
.د.م0.122907979
|1 BURR 兌換 MXN
$0.257451425