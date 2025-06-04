Burr Governance Token 圖標

Burr Governance Token 價格 (BURR)

USD

Burr Governance Token (BURR) 實時價格圖表

$0.0133741
$0.0133741$0.0133741
+3.10%(1D)

今天 Burr Governance Token (BURR) 的價格

今天 Burr Governance Token (BURR) 的實時價格爲 0.0133741 USD。目前其市值爲 $ 659.79K USD。BURR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Burr Governance Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Burr Governance Token 當天價格變化爲 +3.12%
- 其循環供應量爲 49.33M USD

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Burr Governance Token (BURR) 價格表現 USD

今天內，Burr Governance Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00040454
在過去30天內，Burr Governance Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0109957904
在過去60天內，Burr Governance Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Burr Governance Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00040454+3.12%
30天$ +0.0109957904+82.22%
60天$ 0--
90天$ 0--

Burr Governance Token (BURR) 價格分析

Burr Governance Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01195896
$ 0.01195896$ 0.01195896

$ 0.01371731
$ 0.01371731$ 0.01371731

$ 0.03520368
$ 0.03520368$ 0.03520368

+0.35%

+3.12%

+3.17%

Burr Governance Token (BURR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 659.79K
$ 659.79K$ 659.79K

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49.33M
49.33M 49.33M

什麼是Burr Governance Token (BURR)

BurrBear has built a novel DEX offering; -Multi Stable Pools for the classic USD:USD type trades -Our novel Burr Pools that are 20x more capital efficient for stablecoins (any kind of stablecoin backed by currencies, commodities, on-chain synthetic, anything tokenized or tracking market pricing from off chain etc). -Classic Generalized Pool (multi token constant product) for generalized token trades.

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Burr Governance Token (BURR) 資源

官網

大家還在問：關於 Burr Governance Token (BURR) 的其他問題

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BURR 兌換爲當地貨幣

1 BURR 兌換 VND
351.9394415
1 BURR 兌換 AUD
A$0.020596114
1 BURR 兌換 GBP
0.009763093
1 BURR 兌換 EUR
0.011635467
1 BURR 兌換 USD
$0.0133741
1 BURR 兌換 MYR
RM0.056706184
1 BURR 兌換 TRY
0.523194792
1 BURR 兌換 JPY
¥1.923998026
1 BURR 兌換 RUB
1.056152677
1 BURR 兌換 INR
1.146294111
1 BURR 兌換 IDR
Rp219.247505904
1 BURR 兌換 KRW
18.421619081
1 BURR 兌換 PHP
0.74493737
1 BURR 兌換 EGP
￡E.0.664291547
1 BURR 兌換 BRL
R$0.075296183
1 BURR 兌換 CAD
C$0.018322517
1 BURR 兌換 BDT
1.634849984
1 BURR 兌換 NGN
21.161437207
1 BURR 兌換 UAH
0.555693855
1 BURR 兌換 VES
Bs1.2839136
1 BURR 兌換 PKR
Rs3.762000589
1 BURR 兌換 KZT
6.851417689
1 BURR 兌換 THB
฿0.436396883
1 BURR 兌換 TWD
NT$0.401223
1 BURR 兌換 AED
د.إ0.049082947
1 BURR 兌換 CHF
Fr0.010966762
1 BURR 兌換 HKD
HK$0.104852944
1 BURR 兌換 MAD
.د.م0.122907979
1 BURR 兌換 MXN
$0.257451425