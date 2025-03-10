BurnX 價格 (BRNX)
今天 BurnX (BRNX) 的實時價格爲 0.00383058 USD。目前其市值爲 $ 191.59K USD。BRNX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BurnX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.09K USD
- BurnX 當天價格變化爲 -20.23%
- 其循環供應量爲 50.00M USD
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今天內，BurnX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000971869662465817。
在過去30天內，BurnX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，BurnX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，BurnX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000971869662465817
|-20.23%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
BurnX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+4.57%
-20.23%
-61.38%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
First "Buy and Burn" token on the Sonic Blockchain. 100% locked liquidity, 6% buy tax, used for buying and burning the SwapX token, putting constant buy pressure on SwapX. 4/6 goes to buy and burn SwapX, 1.75/6 goes to the treasury (treasury farms yield on SwapX with os/swpx and uses yield to bribe the guaged pool on SwapX), 0.25/6 goes to whoever calls the "buy and burn" function as a reward. There was no presale, no team tokens, no insiders, nothing.
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|1 BRNX 兌換 AUD
A$0.0060523164
|1 BRNX 兌換 GBP
￡0.0029495466
|1 BRNX 兌換 EUR
€0.0035241336
|1 BRNX 兌換 USD
$0.00383058
|1 BRNX 兌換 MYR
RM0.0168928578
|1 BRNX 兌換 TRY
₺0.13981617
|1 BRNX 兌換 JPY
¥0.5648956326
|1 BRNX 兌換 RUB
₽0.3406917852
|1 BRNX 兌換 INR
₹0.3337584354
|1 BRNX 兌換 IDR
Rp62.7963833952
|1 BRNX 兌換 PHP
₱0.219492234
|1 BRNX 兌換 EGP
￡E.0.1938656538
|1 BRNX 兌換 BRL
R$0.0221407524
|1 BRNX 兌換 CAD
C$0.0054777294
|1 BRNX 兌換 BDT
৳0.4659134454
|1 BRNX 兌換 NGN
₦5.803903287
|1 BRNX 兌換 UAH
₴0.1580497308
|1 BRNX 兌換 VES
Bs0.24515712
|1 BRNX 兌換 PKR
Rs1.0735583508
|1 BRNX 兌換 KZT
₸1.882347012
|1 BRNX 兌換 THB
฿0.1291288518
|1 BRNX 兌換 TWD
NT$0.1257962472
|1 BRNX 兌換 CHF
Fr0.0033326046
|1 BRNX 兌換 HKD
HK$0.0297636066
|1 BRNX 兌換 MAD
.د.م0.0372715434
|1 BRNX 兌換 MXN
$0.0776458566