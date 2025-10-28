Burning Man Coin（BURNINGMAN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000608 $ 0.00000608 $ 0.00000608 24H最低價 $ 0.00000643 $ 0.00000643 $ 0.00000643 24H最高價 24H最低價 $ 0.00000608$ 0.00000608 $ 0.00000608 24H最高價 $ 0.00000643$ 0.00000643 $ 0.00000643 歷史最高 $ 0.00014156$ 0.00014156 $ 0.00014156 最低價 $ 0.00000491$ 0.00000491 $ 0.00000491 漲跌幅（1H） +0.12% 漲跌幅（1D） +1.11% 漲跌幅（7D） +3.87% 漲跌幅（7D） +3.87%

Burning Man Coin（BURNINGMAN）目前實時價格為 $0.00000623。過去 24 小時內，BURNINGMAN 的交易價格在 $ 0.00000608 至 $ 0.00000643 之間波動，市場活躍度顯著。BURNINGMAN 的歷史最高價為 $ 0.00014156，歷史最低價為 $ 0.00000491。

從短期表現來看，BURNINGMAN 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.12%，過去 24 小時內變動為 +1.11%，過去 7 天內累計變動為 +3.87%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Burning Man Coin（BURNINGMAN）市場資訊

市值 $ 6.22K$ 6.22K $ 6.22K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 6.22K$ 6.22K $ 6.22K 流通量 999.29M 999.29M 999.29M 總供應量 999,287,884.440328 999,287,884.440328 999,287,884.440328

Burning Man Coin 的目前市值為 $ 6.22K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BURNINGMAN 的流通量為 999.29M，總供應量是 999287884.440328，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.22K。