Burning Jup（BURN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00232481 24H最低價 $ 0.00285816 24H最高價 歷史最高 $ 0.00342239 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +8.79% 漲跌幅（1D） +11.13% 漲跌幅（7D） +63.06%

Burning Jup（BURN）目前實時價格為 $0.00281456。過去 24 小時內，BURN 的交易價格在 $ 0.00232481 至 $ 0.00285816 之間波動，市場活躍度顯著。BURN 的歷史最高價為 $ 0.00342239，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BURN 在過去 1 小時內的價格變動為 +8.79%，過去 24 小時內變動為 +11.13%，過去 7 天內累計變動為 +63.06%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Burning Jup（BURN）市場資訊

市值 $ 204.68K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 275.05K 流通量 72.72M 總供應量 97,715,315.114073

Burning Jup 的目前市值為 $ 204.68K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BURN 的流通量為 72.72M，總供應量是 97715315.114073，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 275.05K。