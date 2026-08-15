Burn Reward Systeam 今日價格

Burn Reward Systeam (BURN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.80%。目前 BURN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BURN。

Burn Reward Systeam 目前市值在 $ 14,112.76 排名第 #-，流通供應量為 33.39M BURN。過去 24 小時內，BURN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02161275，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BURN 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 -4.73%。過去一天，總交易量達到 $ 88.78。

Burn Reward Systeam（BURN）市場資訊

市值 $ 14.11K$ 14.11K $ 14.11K 成交量（24H） $ 88.78$ 88.78 $ 88.78 完全稀釋市值 $ 45.60K$ 45.60K $ 45.60K 流通量 33.39M 33.39M 33.39M 總供應量 108,414,590.6631 108,414,590.6631 108,414,590.6631

Burn Reward Systeam 的目前市值為 $ 14.11K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 88.78。BURN 的流通量為 33.39M，總供應量是 108414590.6631，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 45.60K。