Burn On Bags（BURN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00002778 $ 0.00002778 $ 0.00002778 24H最低價 $ 0.00002879 $ 0.00002879 $ 0.00002879 24H最高價 24H最低價 $ 0.00002778$ 0.00002778 $ 0.00002778 24H最高價 $ 0.00002879$ 0.00002879 $ 0.00002879 歷史最高 $ 0.00039824$ 0.00039824 $ 0.00039824 最低價 $ 0.00000635$ 0.00000635 $ 0.00000635 漲跌幅（1H） +0.17% 漲跌幅（1D） -1.69% 漲跌幅（7D） +21.81% 漲跌幅（7D） +21.81%

Burn On Bags（BURN）目前實時價格為 $0.00002786。過去 24 小時內，BURN 的交易價格在 $ 0.00002778 至 $ 0.00002879 之間波動，市場活躍度顯著。BURN 的歷史最高價為 $ 0.00039824，歷史最低價為 $ 0.00000635。

從短期表現來看，BURN 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.17%，過去 24 小時內變動為 -1.69%，過去 7 天內累計變動為 +21.81%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Burn On Bags（BURN）市場資訊

市值 $ 23.03K$ 23.03K $ 23.03K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 23.03K$ 23.03K $ 23.03K 流通量 825.62M 825.62M 825.62M 總供應量 825,616,104.3147409 825,616,104.3147409 825,616,104.3147409

Burn On Bags 的目前市值為 $ 23.03K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BURN 的流通量為 825.62M，總供應量是 825616104.3147409，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.03K。