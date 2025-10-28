Burkat（BURKAT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00039275$ 0.00039275 $ 0.00039275 最低價 $ 0.00000736$ 0.00000736 $ 0.00000736 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -0.47% 漲跌幅（7D） -0.47%

Burkat（BURKAT）目前實時價格為 $0.00000784。過去 24 小時內，BURKAT 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BURKAT 的歷史最高價為 $ 0.00039275，歷史最低價為 $ 0.00000736。

從短期表現來看，BURKAT 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -0.47%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Burkat（BURKAT）市場資訊

市值 $ 7.83K$ 7.83K $ 7.83K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 7.83K$ 7.83K $ 7.83K 流通量 998.35M 998.35M 998.35M 總供應量 998,347,396.405505 998,347,396.405505 998,347,396.405505

Burkat 的目前市值為 $ 7.83K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BURKAT 的流通量為 998.35M，總供應量是 998347396.405505，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.83K。