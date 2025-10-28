Burger Money（BURGERS）價格資訊 (USD)

Burger Money（BURGERS）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，BURGERS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。BURGERS 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BURGERS 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.26%，過去 24 小時內變動為 +21.95%，過去 7 天內累計變動為 +9.99%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Burger Money（BURGERS）市場資訊

Burger Money 的目前市值為 $ 63.18K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BURGERS 的流通量為 91.63B，總供應量是 91633357230.0502，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 63.18K。