bullwifhat 今日價格

bullwifhat (BULLWIF) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.63%。目前 BULLWIF 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BULLWIF。

bullwifhat 目前市值在 $ 18,069.68 排名第 #-，流通供應量為 995.14M BULLWIF。過去 24 小時內，BULLWIF 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BULLWIF 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +11.10%。過去一天，總交易量達到 --。

bullwifhat（BULLWIF）市場資訊

市值 $ 18.07K$ 18.07K $ 18.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 18.07K$ 18.07K $ 18.07K 流通量 995.14M 995.14M 995.14M 總供應量 995,143,848.567947 995,143,848.567947 995,143,848.567947

bullwifhat 的目前市值為 $ 18.07K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BULLWIF 的流通量為 995.14M，總供應量是 995143848.567947，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.07K。