Bulls vs Bears（BULLSVSBEARS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00001576 $ 0.00001576 $ 0.00001576 24H最低價 $ 0.00001635 $ 0.00001635 $ 0.00001635 24H最高價 24H最低價 $ 0.00001576$ 0.00001576 $ 0.00001576 24H最高價 $ 0.00001635$ 0.00001635 $ 0.00001635 歷史最高 $ 0.00013281$ 0.00013281 $ 0.00013281 最低價 $ 0.00000658$ 0.00000658 $ 0.00000658 漲跌幅（1H） +0.58% 漲跌幅（1D） +1.89% 漲跌幅（7D） +2.20% 漲跌幅（7D） +2.20%

Bulls vs Bears（BULLSVSBEARS）目前實時價格為 $0.00001617。過去 24 小時內，BULLSVSBEARS 的交易價格在 $ 0.00001576 至 $ 0.00001635 之間波動，市場活躍度顯著。BULLSVSBEARS 的歷史最高價為 $ 0.00013281，歷史最低價為 $ 0.00000658。

從短期表現來看，BULLSVSBEARS 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.58%，過去 24 小時內變動為 +1.89%，過去 7 天內累計變動為 +2.20%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bulls vs Bears（BULLSVSBEARS）市場資訊

市值 $ 16.17K$ 16.17K $ 16.17K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.17K$ 16.17K $ 16.17K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bulls vs Bears 的目前市值為 $ 16.17K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BULLSVSBEARS 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.17K。