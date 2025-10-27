Bullish Degen（BULLISH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01108577 $ 0.01108577 $ 0.01108577 24H最低價 $ 0.01436447 $ 0.01436447 $ 0.01436447 24H最高價 24H最低價 $ 0.01108577$ 0.01108577 $ 0.01108577 24H最高價 $ 0.01436447$ 0.01436447 $ 0.01436447 歷史最高 $ 0.01436447$ 0.01436447 $ 0.01436447 最低價 $ 0.00120856$ 0.00120856 $ 0.00120856 漲跌幅（1H） +11.01% 漲跌幅（1D） +14.30% 漲跌幅（7D） +38.66% 漲跌幅（7D） +38.66%

Bullish Degen（BULLISH）目前實時價格為 $0.01441021。過去 24 小時內，BULLISH 的交易價格在 $ 0.01108577 至 $ 0.01436447 之間波動，市場活躍度顯著。BULLISH 的歷史最高價為 $ 0.01436447，歷史最低價為 $ 0.00120856。

從短期表現來看，BULLISH 在過去 1 小時內的價格變動為 +11.01%，過去 24 小時內變動為 +14.30%，過去 7 天內累計變動為 +38.66%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bullish Degen（BULLISH）市場資訊

市值 $ 14.41M$ 14.41M $ 14.41M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.41M$ 14.41M $ 14.41M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bullish Degen 的目前市值為 $ 14.41M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BULLISH 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.41M。