BULLA 價格 (BULLA)
今天 BULLA (BULLA) 的實時價格爲 0.03266256 USD。目前其市值爲 $ 32.66M USD。BULLA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BULLA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 496.31 USD
- BULLA 當天價格變化爲 +3.36%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，BULLA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00106192。
在過去30天內，BULLA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，BULLA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，BULLA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00106192
|+3.36%
|30天
|$ 0
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|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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BULLA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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+3.36%
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Bears bringing you down? Negative vibes taking over? Don’t let the noise hold you back and live life the BULLA way. Being BULLA is more than just a mindset — it’s a movement. We are bullish not just on markets, but on life itself. We’re growing our herd one bull at a time by onboarding every normie into a bulliever and converting every bear into a raging BULLA. Be fun, Be Free, Be BULLA. No Beras, Bullas Only.
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|1 BULLA 兌換 AUD
A$0.0529133472
|1 BULLA 兌換 GBP
￡0.0264566736
|1 BULLA 兌換 EUR
€0.0316826832
|1 BULLA 兌換 USD
$0.03266256
|1 BULLA 兌換 MYR
RM0.1466548944
|1 BULLA 兌換 TRY
₺1.1569078752
|1 BULLA 兌換 JPY
¥5.1499058352
|1 BULLA 兌換 RUB
₽3.3194959728
|1 BULLA 兌換 INR
₹2.8151860464
|1 BULLA 兌換 IDR
Rp535.4517176064
|1 BULLA 兌換 PHP
₱1.92709104
|1 BULLA 兌換 EGP
￡E.1.6504391568
|1 BULLA 兌換 BRL
R$0.1998948672
|1 BULLA 兌換 CAD
C$0.0470340864
|1 BULLA 兌換 BDT
৳3.9841790688
|1 BULLA 兌換 NGN
₦50.6393797728
|1 BULLA 兌換 UAH
₴1.3809730368
|1 BULLA 兌換 VES
Bs1.73111568
|1 BULLA 兌換 PKR
Rs9.0955430832
|1 BULLA 兌換 KZT
₸17.236032912
|1 BULLA 兌換 THB
฿1.1327375808
|1 BULLA 兌換 TWD
NT$1.0814573616
|1 BULLA 兌換 CHF
Fr0.0297229296
|1 BULLA 兌換 HKD
HK$0.2541147168
|1 BULLA 兌換 MAD
.د.م0.3279321024