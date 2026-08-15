BULL FROG 今日價格

BULL FROG (BOA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.58%。目前 BOA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BOA。

BULL FROG 目前市值在 $ 122,879 排名第 #-，流通供應量為 202.45M BOA。過去 24 小時內，BOA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01110627，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BOA 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +1.75%。過去一天，總交易量達到 $ 1.81。

BULL FROG（BOA）市場資訊

市值 $ 122.88K$ 122.88K $ 122.88K 成交量（24H） $ 1.81$ 1.81 $ 1.81 完全稀釋市值 $ 606.97K$ 606.97K $ 606.97K 流通量 202.45M 202.45M 202.45M 總供應量 202,446,664.1716109 202,446,664.1716109 202,446,664.1716109

BULL FROG 的目前市值為 $ 122.88K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.81。BOA 的流通量為 202.45M，總供應量是 202446664.1716109，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 606.97K。