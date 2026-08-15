budi 今日價格

budi (BUDI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 60.57%。目前 BUDI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BUDI。

budi 目前市值在 $ 40,772 排名第 #-，流通供應量為 973.09M BUDI。過去 24 小時內，BUDI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BUDI 在過去一小時內波動了 -0.55%，過去7 天內波動了 +312.88%。過去一天，總交易量達到 --。

budi（BUDI）市場資訊

市值 $ 40.77K$ 40.77K $ 40.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 40.77K$ 40.77K $ 40.77K 流通量 973.09M 973.09M 973.09M 總供應量 973,085,888.775965 973,085,888.775965 973,085,888.775965

budi 的目前市值為 $ 40.77K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BUDI 的流通量為 973.09M，總供應量是 973085888.775965，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 40.77K。