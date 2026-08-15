BUDDY BEAR 今日價格

BUDDY BEAR (BUDDY) 今日實時價格為 $ 0.054545，過去 24 小時內變化了 2.51%。目前 BUDDY 兌 USD 的匯率為 $ 0.054545 每 BUDDY。

BUDDY BEAR 目前市值在 $ 545,570 排名第 #-，流通供應量為 10.00M BUDDY。過去 24 小時內，BUDDY 的交易價格在 $ 0.053401（低點）和 $ 0.057416（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.079501，而歷史最低價為 $ 0.05139。

短期表現方面，BUDDY 在過去一小時內波動了 -0.05%，過去7 天內波動了 -19.76%。過去一天，總交易量達到 $ 1.72K。

BUDDY BEAR（BUDDY）市場資訊

市值 $ 545.57K$ 545.57K $ 545.57K 成交量（24H） $ 1.72K$ 1.72K $ 1.72K 完全稀釋市值 $ 545.57K$ 545.57K $ 545.57K 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 總供應量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

BUDDY BEAR 的目前市值為 $ 545.57K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.72K。BUDDY 的流通量為 10.00M，總供應量是 10000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 545.57K。