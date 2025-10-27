Bucket Protocol BUCK Stablecoin（BUCK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.994174 24H最高價 $ 1.011 歷史最高 $ 1.23 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.23% 漲跌幅（1D） +0.36% 漲跌幅（7D） +0.32%

Bucket Protocol BUCK Stablecoin（BUCK）目前實時價格為 $1.002。過去 24 小時內，BUCK 的交易價格在 $ 0.994174 至 $ 1.011 之間波動，市場活躍度顯著。BUCK 的歷史最高價為 $ 1.23，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BUCK 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.23%，過去 24 小時內變動為 +0.36%，過去 7 天內累計變動為 +0.32%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Bucket Protocol BUCK Stablecoin（BUCK）市場資訊

市值 $ 38.36M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 38.36M 流通量 38.28M 總供應量 38,281,764.44471759

Bucket Protocol BUCK Stablecoin 的目前市值為 $ 38.36M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BUCK 的流通量為 38.28M，總供應量是 38281764.44471759，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 38.36M。