BTU Protocol 價格 (BTU)

USD

BTU Protocol (BTU) 實時價格圖表

$0.377015
$0.377015$0.377015
0.00%(1D)

今天 BTU Protocol (BTU) 的價格

今天 BTU Protocol (BTU) 的實時價格爲 0.377015 USD。目前其市值爲 $ 30.16M USD。BTU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
BTU Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.99 USD
- BTU Protocol 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 80.00M USD

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BTU Protocol (BTU) 價格表現 USD

今天內，BTU Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，BTU Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0833511925
在過去60天內，BTU Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2449364283
在過去90天內，BTU Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ +0.0833511925+22.11%
60天$ +0.2449364283+64.97%
90天$ 0--

BTU Protocol (BTU) 價格分析

BTU Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 5.0
$ 5.0$ 5.0

--

--

+7.00%

BTU Protocol (BTU) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 30.16M
$ 30.16M$ 30.16M

$ 8.99
$ 8.99$ 8.99

80.00M
80.00M 80.00M

什麼是BTU Protocol (BTU)

BTU Protocol solution helps companies get closer to consumers and build new distribution channels with better margins

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BTU Protocol (BTU) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 BTU Protocol (BTU) 的其他問題

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BTU 兌換爲當地貨幣

1 BTU 兌換 AUD
A$0.603224
1 BTU 兌換 GBP
0.29784185
1 BTU 兌換 EUR
0.3619344
1 BTU 兌換 USD
$0.377015
1 BTU 兌換 MYR
RM1.6965675
1 BTU 兌換 TRY
13.22191605
1 BTU 兌換 JPY
¥59.1461132
1 BTU 兌換 RUB
39.07006445
1 BTU 兌換 INR
32.0915168
1 BTU 兌換 IDR
Rp6,180.5727816
1 BTU 兌換 PHP
22.26273575
1 BTU 兌換 EGP
￡E.19.19383365
1 BTU 兌換 BRL
R$2.37896465
1 BTU 兌換 CAD
C$0.53913145
1 BTU 兌換 BDT
45.0532925
1 BTU 兌換 NGN
586.333728
1 BTU 兌換 UAH
15.82331955
1 BTU 兌換 VES
Bs18.85075
1 BTU 兌換 PKR
Rs104.9006536
1 BTU 兌換 KZT
197.07705095
1 BTU 兌換 THB
฿13.00324735
1 BTU 兌換 TWD
NT$12.2982293
1 BTU 兌換 CHF
Fr0.33554335
1 BTU 兌換 HKD
HK$2.92940655
1 BTU 兌換 MAD
.د.م3.7626097